Huawei: решение США в отношении корпорации политически мотивировано

По словам представителей Huawei, данное решение США является политически мотивированным. Оно никак не связано с национальной безопасностью. Об этом информирует RNS.

В Huawei рассказали, что время для введения ограничений США выбрали не случайно. Действия Белого дома нарушают основы свободной конкуренции. Попытки Вашингтона нанести удар по бизнесу Huawei не помогут ему достичь технологического лидерства в мире. В Huawei потребовали от США немедленно прекратить «несправедливые действия» против компаний.

В мае 2019 года администрация президента США Дональда Трампа внесла Huawei в «черный список». Свои действия американские политики объяснили тем, что китайская корпорация угрожает национальной безопасности государства. Из-за ограничений фирмы из США лишились возможности поставлять Huawei продукцию американского производства при отсутствии соответствующих лицензий.