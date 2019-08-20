Huawei: решение США в отношении корпорации политически мотивировано
Министр торговли США Уилбур Росс рассказал, что Вашингтон внесет в свой «черный список» 46 дочерних компаний китайской корпорации Huawei.
По словам представителей Huawei, данное решение США является политически мотивированным. Оно никак не связано с национальной безопасностью. Об этом информирует RNS.
В Huawei рассказали, что время для введения ограничений США выбрали не случайно. Действия Белого дома нарушают основы свободной конкуренции. Попытки Вашингтона нанести удар по бизнесу Huawei не помогут ему достичь технологического лидерства в мире. В Huawei потребовали от США немедленно прекратить «несправедливые действия» против компаний.
В мае 2019 года администрация президента США Дональда Трампа внесла Huawei в «черный список». Свои действия американские политики объяснили тем, что китайская корпорация угрожает национальной безопасности государства. Из-за ограничений фирмы из США лишились возможности поставлять Huawei продукцию американского производства при отсутствии соответствующих лицензий.
Ранее власти США запретили государственным учреждениям страны приобретать телекоммуникационное оборудование у китайских компаний ZTE и Huawei, а также их «дочек» Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology Company или Dahua Technology Company.