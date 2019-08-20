Достойный ответ: Автор стихов про ОМОН из Уфы пригласила их на творческий вечер

Напомним, что стихотворение, посвященное последним (в течение всего июля – начала августа) акциям протеста, проходившим в Москве, где протестующих жестоко разгоняли полицейские, буквально избивая лежащих на земле людей, вызвало гневную реакцию некоторых представителей силовых ведомств. В частности, представитель Росгвардии Валерий Грибакин назвал это стихотворение заказом и пригласил девочку посетить отряд ОМОНа.

- Пользуясь случаем, хочу пригласить представителей ОМОНа, которые хотели со мной познакомиться и убедиться в том, что я существую. Также, поэтический вечер я решила сделать для того, чтобы вам было понятно, что пишу стихи я уже давно, а стих про ОМОН не был разовым творческим порывом, – написала Арина в своем Instagram.