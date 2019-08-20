Достойный ответ: Автор стихов про ОМОН из Уфы пригласила их на творческий вечер
Арина Исхакова познакомит почитателей со своим творчеством.
Юное 16-летнее дарование из Уфы, Арина Исхакова, прославившаяся на всю страну стихотворением «На папе надпись «ОМОН», проведет в этот четверг, 22 августа, творческий вечер. Анонс мероприятия Арина выложила в своем Instagram.
Напомним, что стихотворение, посвященное последним (в течение всего июля – начала августа) акциям протеста, проходившим в Москве, где протестующих жестоко разгоняли полицейские, буквально избивая лежащих на земле людей, вызвало гневную реакцию некоторых представителей силовых ведомств. В частности, представитель Росгвардии Валерий Грибакин назвал это стихотворение заказом и пригласил девочку посетить отряд ОМОНа.
Так вот девочка нашла, что ответить:
- Пользуясь случаем, хочу пригласить представителей ОМОНа, которые хотели со мной познакомиться и убедиться в том, что я существую. Также, поэтический вечер я решила сделать для того, чтобы вам было понятно, что пишу стихи я уже давно, а стих про ОМОН не был разовым творческим порывом, – написала Арина в своем Instagram.
Мероприятие состоится в ЦСО "Облака" 22 августа в 20:00 часов.