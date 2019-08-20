«Добьетесь, что лечить будет некому»: В Башкирии главврач заступился за хирурга

Как сообщает Медвестник, речь идет о конфликте между пациентом и хирургом больницы. В частных группах в социальных сетях появилась жалоба на врача. В ней мужчина указал, что хирург, к которому он пришел на прием, накричал на него. позже выяснилось, что пациент до этого попал в больницу, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения. Врач, судя по всему, напомнил об этом пациенту, изрядно его разозлив.

После этого пациент опубликовал пост, в котором ясно дал понять, что врачу с таким поведением не место в больнице. Многочисленные нападки на хирурга не оставили его равнодушным, он принял решение переехать в другой город вместе с семьей и написал заявление об увольнении.

Главврач больницы Евгений Кустов, ознакомившись с ним, решил заступиться за своего коллегу.

— Сначала вы напиваетесь, попадаете в больницу, врачи вам помогают. Иногда, бывает, не сдерживают свои эмоции. Проводят все необходимые процедуры, на которые, между прочим, другие люди стоят в очереди, а вам их делают сразу же, потому что вы же на скорой приехали. Для вас и место в отделении мы находим сразу. А потом пишите жалобы… Таким образом вы добьетесь того, что просто лечить некому будет! — написал Евгений Кустов.

Главврач также отзывается о хирурге как о профессионале своего дела. Жителям Белорецкого района Евгений Кустов в очередной раз напомнил, что в районе наблюдается дефицит врачей.