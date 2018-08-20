В Санкт-Петербурге выбирают главный православный символ города

Мероприятие проводится местной митрополией при поддержке представителей бизнеса. Об этом 20 августа пишет газета «Известия».

В голосовании по выбору главного православного символа Санкт-Петербурга могут принять участие все жители города. Так из 300 церквей Санкт-Петербурга уже отобрали 78, которые являются главными архитектурными и историческими доминантами города.

На первом этапе конкурса (с 20 августа по 10 ноября) жители Санкт-Петербурга могут прислать творческую работу, посвященную одному из его храмов в номинации: фотография, видео, живопись и рисунок или литература.

Итоги конкурса будет подводить жюри в период с 10 по 18 ноября. Победить должны четыре работы (по одной в каждой номинации). Победители получат призы.