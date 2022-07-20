Жители Уфы смогут увидеть в небе Международную космическую станцию

Так, 20 июля в 23:13:56 на западе-юго-западе на высоте 10 градусов над горизонтом будет заметна яркая быстродвижущаяся звезда — Международная космическая станция. в 23:17:11 станция будет на юге на высоте 50 градусов над горизонтом, а в 23:20:27 на востоке-юго-востоке на высоте 10 градусов над горизонтом она уже войдет в земную тень.