Врач предупредила россиян о последствиях встреч с ядовитой медузой

Врач-дерматокосметолог Ольга Божок рассказала, чем опасны обитающие на Черном море медузы, и объяснила, как лечить ожоги в случае их укуса.

Слова Ольги Божок приводит издание NEWS.ru, которому врач дала интервью. По рекомендации эксперта, на пострадавший участок кожи не стоит допускать попадания прямых солнечных лучей, чтобы не появились пигментные пятна. Врач отметила, что в определенный цикл все медузы способны быть ядовитыми, однако смертельно опасных на Черноморском побережье. Ольга Божок добавила: медуза выделяет яд на щупальца, а не на саму шапку. При контакте с ней остаются химические ожоги, раздражения, покраснения. Эксперт также пояснила, какие методы борьбы с химическими ожогами действенны, а какие бессмысленны. В первую очередь, нужно удалить яд с кожи, отметила она. Проще всего воспользоваться мылом, которое является щелочной средой и прекрасно удаляет яд с пострадавшего места. При этом обязательно следует пропить антиаллергические препараты, хотя бы в течение нескольких дней. Врач-дерматокосметолог также развеяла миф о пользе мочения на пострадавший участок кожи. “Этого делать не стоит от слова совсем”, – заверила она. Гораздо более эффективны различные увлажняющие кремы – они дадут лучший результат.

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