Вирусолог пояснил важность вакцинации от COVID-19

Вирусолог пояснил важность вакцинации от COVID-19
Вирусолог пояснил важность вакцинации от COVID-19
Вчера, 22:02ОбществоФото: pixabay.com
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский объяснил, как важно вакцинироваться от коронавируса. Вакцинация способна защитить от подвидов коронавирусной инфекции.

Аграновский подчеркнул, что вакцина «Спутник V» сделана против нулевого, старого первого, уханьского штамма и против других подвидов «омикрона». Об этом пишет RT.

По его словам, вакцина не способна уберечь против положительного теста ПЦР. Однако болезнь можно перенести гораздо легче. При этом вакцины обновлять не нужно, с ними все в порядке.

Также вирусолог сказал, что штаммы «омикрон» считаются более заразными.

Правильным выбором для всех граждан является вакцинация и своевременная ревакцинация.

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