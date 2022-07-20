В России создали универсальную вакцину для профилактики оспы

В России создали универсальную вакцину для профилактики оспы
В России создали универсальную вакцину для профилактики оспы
Вчера, 20:46ОбществоФото: pxhere.com
В российском Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) разработали универсальную вакцину для иммунопрофилактики оспы.

Как пишет iz.ru, препарат может быть использован, в том числе для профилактики актуальных вариантов оспы обезьян.

Вакцину готовят к доклиническим исследованиям.

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