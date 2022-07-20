В Башкирии профсоюз медработников прокомментировал отмену ковидных выплат врачам

В Башкирии профсоюз медработников прокомментировал отмену ковидных выплат врачам
В Башкирии профсоюз медработников прокомментировал отмену ковидных выплат врачам
Вчера, 17:04ОбществоАзамат НуховФото: 1MI
Республиканский профосюз работников здравоохранения направил в Центральный комитет профсоюза обращение с инициативой об установлении единого среднего размера компенсационных выплат для медработников

Страховые выплаты для медработников, перенёсших коронавирусную инфекцию, были отменены, а доплаты за работу с коронавирусной инфекцией заменены компенсацией. Соответствующее постановление 15 июля было принято Правительством РФ.

По мнению Республиканского профсоюза работников здравоохранения данное решение может повлечь за собой такие последствия, как отток кадров , особенно на фоне отсрочки изменения системы оплаты труда медиков, направленной на повышение окладов.

Как считает председатель профсоюза Рауль Халфин, замена ковидных выплат на процент от оклада вызывает много вопросов. Неоднозначность ситуации, по его мнению, заключается в том, что прямо не поименованы должности сотрудников скорой помощи. При этом не уточняется по какому принципу будет осуществляться выплаты — за месяц, в зависимости от количества «ковидных» больных или за нормативную смену.

При этом Халфин отмечает, что источник компенсационных выплат также не прописан, добавляя при этом, что размер оклада сотрудников медучреждений может варьироваться в зависимости от региона, что означает, что медики будут получать разные суммы доплат за медицинскую помощь при одном и том же заболевании.

Сообщается, что республиканский профсоюз направил в Центральный комитет профсоюза обращение о необходимости внесения изменений в постановление № 1268 и установлении единого среднего размера компенсационных выплат, а также о включении должностей работников скорой медицинской помощи в действующий перечень работников, обладающих правом на получение доплат.

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