Суд признал законным статус иноагента уфимского журналиста Артура Асафьева

Суд признал законным статус иноагента уфимского журналиста Артура Асафьева
Суд признал законным статус иноагента уфимского журналиста Артура Асафьева
Вчера, 10:48ОбществоЭлина Сайфранова, Наталья БалыковаФото: Артур Салимов./ Mkset.ru
Артур Асафьев был включен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов еще 22 апреля.

Октябрьский райсуд Уфы отклонил иск журналиста из Уфы Артура Асафьева* к Минюсту об оспаривании статуса иноагента. Об этом сообщает корреспондент Mkset из здания суда. Представитель журналиста в суде Алексей Захаров, сообщил, что решение будет обжаловано в вышестоящих инстанциях. Кроме того, по словам Захарова, шанс на положительное решение Октябрьского райсуда Уфы был 1%.

— До 16 сентября текущего года действует участие России в конвенции (Европейской конвенции по правам человека — прим. ред.). Все нарушения произошедшие в этот период также входят в юрисдикцию ЕСПЧ. ЕСПЧ не может ничего отменять, он только признает были ли нарушения прав по конвенции. Если были, то они автоматически присуждают компенсацию морального вреда, юрист Алексей Захаров.

Также адвокат подтвердил, что в случае отказа всех вышестоящих инстанций в России и положительного решения Европейского суда по правам человека, Артур Асафьев* будет иметь право на компенсацию.

Напомним, что Артур Асафьев* был внесен в реестр СМИ-иноагентов еще 22 апреля этого года.

Ранее сам Асафьев* заявлял, что оспаривать статус он намерен до Европейского суда по правам человека. Кроме того, по его мнению, само законодательство об иноагентах является нарушением конституции РФ и прав человека.

* — включён в реестр СМИ-иноагентов.

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