Стали известны самые популярные модели подержанных авто среди жителей Башкирии

Сервис «Авито Авто» обнародовал данные о том, какие модели автомобилей на вторичном рынке пользуются наибольшим спросом среди жителей субъектов РФ. Так, в Башкирии по итогам второго квартала 2022 года рейтинг выглядит следующим образом.
Первое место по популярности среди жителей республики занял южнокорейский бренд Kia. Продажи автомобилей марки в период с апреля по июнь 2022 года составили порядка 5,77% от всех продаж автомобилей. Средняя стоимость рядового автомобиля марки, согласно данным аналитики, составляет порядка 865 тысяч рублей. Примечательно, что одна из моделей марки — Kia Rio стала самым популярным автомобилем, на долю которого пришлось 2,11% от всех продаж поддержанных авто.
На второй строчке вновь расположился бренд из Южной Кореи — Hyundai, чья доля продаж на рынке автомобилей с пробегом составила 5,51%. Автомобиль данной марки обойдётся жителям республики в среднем в 700 тысяч рублей.
Третье место разделили сразу две автомобильные марки — французская Renault и американская Chevrolet. Средний ценник за автомобиль марки Renault составляет порядка 540 тысяч рублей, Chevrolet — 375 тысяч рублей.
Напомним, ранее Mkset рассказывал о том, в каких регионах России жители Башкирии могут приобрести автомобиль с максимальной выгодой. Отмечается, что разница в цене на модель одной и той же модели в разных регионах может отличаться на сотни тысяч рублей.