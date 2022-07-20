Стали известны самые популярные модели подержанных авто среди жителей Башкирии

Стали известны самые популярные модели подержанных авто среди жителей Башкирии
Стали известны самые популярные модели подержанных авто среди жителей Башкирии
Вчера, 10:11ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Рейтинг популярности публикует сервис Авито Авто

Сервис «Авито Авто» обнародовал данные о том, какие модели автомобилей на вторичном рынке пользуются наибольшим спросом среди жителей субъектов РФ. Так, в Башкирии по итогам второго квартала 2022 года рейтинг выглядит следующим образом.

Первое место по популярности среди жителей республики занял южнокорейский бренд Kia. Продажи автомобилей марки в период с апреля по июнь 2022 года составили порядка 5,77% от всех продаж автомобилей. Средняя стоимость рядового автомобиля марки, согласно данным аналитики, составляет порядка 865 тысяч рублей. Примечательно, что одна из моделей марки — Kia Rio стала самым популярным автомобилем, на долю которого пришлось 2,11% от всех продаж поддержанных авто.

На второй строчке вновь расположился бренд из Южной Кореи — Hyundai, чья доля продаж на рынке автомобилей с пробегом составила 5,51%. Автомобиль данной марки обойдётся жителям республики в среднем в 700 тысяч рублей.

Третье место разделили сразу две автомобильные марки — французская Renault и американская Chevrolet. Средний ценник за автомобиль марки Renault составляет порядка 540 тысяч рублей, Chevrolet — 375 тысяч рублей.

Напомним, ранее Mkset рассказывал о том, в каких регионах России жители Башкирии могут приобрести автомобиль с максимальной выгодой. Отмечается, что разница в цене на модель одной и той же модели в разных регионах может отличаться на сотни тысяч рублей.

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