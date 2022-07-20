Современную армию включили в список "20 главных событий России за 20 лет"

После развала Советского Союза России досталась огромная, но устаревшая советская армия. В девяностые годы прошлого века армия, как и вся страна, выживала. Офицерам платили мизерную заработную плату, и они бежали со службы в поисках более достойного заработка. В армии процветала дедовщина, а получение повестки в семьях воспринималось как трагедия и ассоциировалось с риском для здоровья. Однако за последние двадцать лет ситуация в корне изменилась. Армия России значительно трансформировалась, несмотря на то, что путь был сложный.