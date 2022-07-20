Смертельно опасно: после гибели в ДТП четырех девушек жители Башкирии просят тротуары

Соответствующее обращение размещено на странице в соцсетях Центра управления региона. Автор — житель села Кандры Бахтияр К. — просит построить тротуар на одной из улиц села Кандры.

«В свете трагических событий в селе Бакалы, унесших жизни четырех молодых девушек. В селе Кандры Туймазинского района школа № 4 расположена на улице Советской, которая является транзитной для грузового и легкового автотранспорта. Улица не оборудована пешеходными тротуарами», — сообщал он. Сельские школьники, по его словам, ходят по этой дороге в школу и обратно «и в дождь, и в снег, и в темное время суток пешком по проезжей части, подвергая свои жизни смертельной опасности». Автор обращения просит лично главу региона обратить внимание на проблему. Он отмечает, что районные власти такие вопросы не решают, ограничиваясь отписками о недостаточном финансировании. «Не думаю, что жизнь наших детей зависит от какого-то недофинансирования», — говорится в обращении. Как сообщалось ранее, авария, в которой погибли четыре девушки в возрасте от 16 до 19 лет, произошла рано утром в понедельник, 18 июля, на объездной дороге в селе Бакалы. Виновник — 23-летний водитель Audi A5 — двигался со скоростью около 110 км/ч, а кроме того был пьян. Все четыре подруги умерли от травм до прибытия скорой помощи. Водителя заключили под стражу. Местные жители считают, что пешеходам в селах приходится передвигаться по обочинам проезжей части. Если бы на дорогах были тротуары, многих жертв удалось бы избежать, считают они.

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