Кашкадан Шредингера, новый район за Мегой, МКС над Уфой и череда смертельных ДТП

Международная космическая станция, широко известная как МКС пролетит в небе над Уфой. Пролетит — громко сказано. МКС «зависнет» над столицей Башкирии больше чем на неделю, с 20 по 28 июля. То есть уже сегодня ее можно увидеть невооруженным взглядом. Куда для этого нужно смотреть узнать можно здесь.