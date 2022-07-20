Кашкадан Шредингера, новый район за Мегой, МКС над Уфой и череда смертельных ДТП

Кашкадан Шредингера, новый район за Мегой, МКС над Уфой и череда смертельных ДТП
Кашкадан Шредингера, новый район за Мегой, МКС над Уфой и череда смертельных ДТП
Вчера, 22:10ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Попробовали в одном материале собрать дайджест самых важных и интересных новостей Mkset об Уфе и Башкирии за 20 июля.

Международная космическая станция, широко известная как МКС пролетит в небе над Уфой. Пролетит — громко сказано. МКС «зависнет» над столицей Башкирии больше чем на неделю, с 20 по 28 июля. То есть уже сегодня ее можно увидеть невооруженным взглядом. Куда для этого нужно смотреть узнать можно здесь.

И если МКС над Уфой видно, то плавания в Кашкадане пока что уфимцам не видать. Мэрия сообщила, что водица в озере в реконструированном парке прошла все необходимые проверки, но прямым текстом о разрешении на купание там не ответила. Вместо этого предложила радоваться чистой воде и охлаждаться разными иными способами в официальном телеграме города.

Сегодня было сразу две новости про фронтмена группы ДДТ Юрия Шевчука. В первом материале мы опубликовали реакцию артиста на попадание в список «нежелательных артистов» или попросту в черный список. Второе известие косвенно или же весьма прямо связанное с Юрием Шевчуком пришло из далекого Владивостока. Там активист получил 40 тысяч штрафа за то, что процитировал слова Шевчука, сказанные на концерте в Уфе.

Пока жители «Цветов Башкирии» воют из-за нехватки транспорта и прочих бытовых проблем, коих в микрорайоне достаточно минстрой Башкирии публикует новый документ в соответствии с которым за торговым центром «Мега» в Уфе появится новый микрорайон.

Закончим дайджест трагическими новостями об очередном смертельном ДТП, которое унесло жизни отца и дочери. Это ДТП действительно очередное — за несколько дней в Башкирии страшные ДТП происходили с пугающей регулярностью.

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