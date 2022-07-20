Как прошел первый месяц курортного сезона в Соль-Илецке, которого могло бы и не быть

Курорт мог не открыться, но все-таки принял туристов, которые успели отпраздновать Курбан-байрам, поплавать в святой воде, поругаться на входе и увидеть как курорт обносят колючей проволокой.

Ровно месяц назад, 20 июня курортный город Соль-Илецк, а точнее ООО «Соленые озера», компания, которая обслуживает озерный комплекс, все-таки открыла курорт для всех желающих. В мае в СМИ стали активно обсуждать перспективы туристического сезона-2022, ведь в конце апреля маленький городок, который буквально живет туризмом сотрясла новость о том, что из-за активации процессов карстообразования курорт может попросту не открыться. Звучали и совсем страшные заявления о том, что если туристов все-таки пустят на озера, то есть риск того, что озера в буквальном смысле исчезнут с лица земли — уйдут под воду. В напряжении весь май и первую часть июля находились как жители Соль-Илецка, так и многочисленные туристы, в том числе и из Башкирии. Для местных туристы это один из основных источников дохода, для приезжих же — уникальный курорт, который может стать альтернативой отдыху за рубежом, которого в нынешнем году многие лишились по ряду причин. Но владельцы гостевых домов в Соль-Илецке верили в лучшее и бронировали жилье в городе даже в мае, когда судьба курорта была еще не определена и не зря — 20 июля соленые озера начали принимать гостей. Тут то и началось самое интересное. Курорт распростер свои объятия перед отдыхающими, многие из которых ради отдыха на соленых озерах, в одном из которых концентрация соли вполне может тягаться с Мертвым морем, едут и из Башкирии. Для них Mkset еще в июне разузнал актуальную информацию для того, чтобы люди, планирующие отдых могли планировать и свой бюджет. Так летом 2022 года вход на озера на одного человека обойдется в 300 рублей. Дети до семи лет смогут пройти к озерам бесплатно. Отдыхающие могут бесплатно пользоваться шезлонгами, установленными на пляже, количество которых обещали увеличить до пяти тысяч, а число зонтов — до трех тысяч. от себя добавим, что вход на курорт — разовый, так что снаряжаться на соленые озера надо основательно, с многочисленным провиантом на территорию курорта гостя не пустят, так что бюджет стоит рассчитывать с учетов аппетита отдыхающих. О том что есть беспокоиться не стоит — на курорте полно кафе и точек, где можно приобрести самсу или пирожок. Хотя по поводу еды на курорте мнения разнятся. В первый же день в интернете появились отзывы на курорт и даже громкие заявления о том, что курорт не готов к приему гостей, там не работают кафе, и вероятно это и к лучшему — ведь руки помыть там негде. Но, судя по всему, это были те недочеты, которые администрация курорта оперативно устранила, ведь народная тропа в Соль-Илецк не зарастает и даже наоборот, протаптывается все основательней. Также Mkset опубликовал два материала в которых содержится только польза и ничего кроме пользы. Оба они актуальны и по сей день и предлагают ответы на самые актуальные вопросы туристов — сколько стоит отдых (здесь подробная калькуляция) и что интересного можно посмотреть на отдыхе кроме собственно соленых озер и целебных грязей. Курорт хоть и с небольшими заминками начал свою работу и в ее начале посетители соленых озер можно сказать возвращались в арендованное жилье несолоно хлебавши — были и технические перебои и отключение воды на курорте и неполадки к обработкой шезлонгов. Иностранцы, а точнее иностранные соседи из Казахстана, который граничит с курортом и вовсе сталкивались со сложностями при попытке оплатить вход на курорт банковскими картами своей страны. Наличку на курорте по словам отдыхающих принимать не соглашаются, что обескураживает не только иностранцев, но и россиян. Все вышеперечисленное, надо полагать, провоцирует образование очередей, стоять в которых в жаркую погоду никому не хочется. Администрация курорта в ответ на претензии гостей предложила выход из ситуации — заблаговременную покупку билетов на курорт, которые активируются лишь при прикладывании их к терминалу, так что не имеют «срока годности». Спустя неделю после открытия курорта ситуация на соленых озерах вроде как устаканилась. И вместо жалоб туристов на неудобства стали появляться куда более позитивные новости. Все они свидетельствуют в том числе и о том, что Соль-Илецк поистине многонациональный курорт, где в мире и согласии отдыхают представители разных народов и вероисповеданий. На озерах праздновали Курбан-байрам и устраивали масштабные угощения пловом, а спустя несколько дней воды одного из озер вместе со всеми желающими святил местный батюшка. С момента открытия курорта произошло и его признание на федеральном уровне. Соль-Илецк вошел в рейтинг самых востребованных российских курортов-здравниц. Соленые озера стали шестыми в рейтинге, по данным которого в среднем туристы проводят в Соль-Илецке 6 дней и платят за сутки (опять-таки в среднем) 2 412 рублей. Расчеты производила компания которая занимается бронированием жилья. Был за первый месяц работы курорта и по настоящему приключенческий эпизод. Озера стали обносить колючей проволокой, что добавляло особой пикантности курорту в нескольких сотнях метров от которого стоит тюрьма для осужденных на пожизненный срок «Черный дельфин». Однако на деле обносили проволокой озеро Новое для блага туристов — по словам администрации его дно и чистоту администрация не контролирует и купание там запрещено, а значит и делать там отдыхающим нечего. Таковы итоги первого месяца работы курорта с Солеными озерами, а лето тем временем в самом разгаре. Так что Mkset следит за развитием событий.

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