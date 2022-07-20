ИРИ включил пандемию коронавируса в список “20 главных событий России за 20 лет”

Институт развития интернета при участии холдинга 1MI представляет национальный проект “20 главных событий России за 20 лет”. Социологи, журналисты и политические аналитики выяснили, какие события современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения.

Из-за пандемии коронавируса в течение двух последних лет Россия жила в условиях осажденной крепости. Это время стало настоящим испытанием для всех. Каждый житель страны столкнулся с личными рисками заболеть, проблемами в бизнесе или на работе. Более того, изоляция и отсутствие живого общения с родными стали причиной депрессии у многих людей, пишет NewsNN.ru. Находясь в карантине, многие стали больше ценить человеческую жизнь и здоровье, дорожить близкими и заботиться о них. Люди научились сохранять безопасную дистанцию. Сразу несколько государственных и общественных институтов работали на сбережение старшего поколения: медработники, соцслужбы и волонтеры разносили продукты и лекарства пенсионерами, помогали им осваивать интернет-пространство. С помощью Сети люди стали смотреть концерты и спектакли в режиме онлайн. Сотрудники освоили удаленный формат работы. Кроме того, многие предприятия и учреждения перешли на удаленку. Покупки в интернете обрели популярность. За эти два года интернет-коммерция получила невероятный импульс для развития. Цифровизация коснулась государства и госуслуг. Если некоторые услуги раньше нельзя было получить в электронном виде, то сейчас они прошли краш-тест в обстановке, когда многие жители страны стали массово обращаться к госуслугам именно в электронном виде. Но главными героями в период пандемии коронавируса стали врачи и другие медицинские работники. Именно они вынесли страну из-под удара коронавируса, работая сутками на вызовах и в красных зонах, без выходных и отпусков, с риском для здоровья и жизни. По статистике, Россия занимала четвертую строчку в мире по числу инфицированных, однако летальность в нашей стране была на 110-м месте. А это говорит о высокой эффективности системы выявления зараженных и титанической работе по лечению больных с COVID-19. Есть еще один важный маркер - собственная вакцина от коронавируса, которая была создана раньше, чем в других странах. Науке и медицине удалось не только разработать высокоэффективный препарат, но и организовать ее массовый выпуск, провести всеобщую вакцинацию, которая позволила снизить накал пандемии.

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