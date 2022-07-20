Хабирова попросили напомнить Путину о командировочных в размере 100 рублей в сутки

Хабирова попросили напомнить Путину о командировочных в размере 100 рублей в сутки
Хабирова попросили напомнить Путину о командировочных в размере 100 рублей в сутки
Вчера, 17:37ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Для работников ГУП командировочные на день равны 100 рублям, 12 рублей платится на жилье, рассказал в общественной электронной приемной властей специалист «Дирекции по ООПТ».

На размер командировочных пожаловался специалист охраны труда дирекции по особо охраняемым природным территориям по Башкирии Виктор Денисов. Закон о выплате суточных был принят в 2002 году, 20 лет назад, с тех пор «бюджетные» суточные составляют 100 рублей в день на расходы и 12 рублей на жилье. То есть такой размер командировочных не прихоть Дирекции по ООТП, а федеральная норма.

Мне пришли суточные за командировку и честно сказать, я просто посмеялся. Я подумал, что это какая-то шутка. 100 рублей в сутки на питание и 12 рублей на жилье. При виде таких цифр, вам не становится смешно?автор обращения

Автор обращения понимает, что такую норму установило не его начальства и полагает, что в 2002 году на 100 рублей действительно можно было приобрести провиант, сегодня же по словам автора обращения на эту сумму можно купить только минералку и булку, что «очень грустно и печально». Также возмутился автор и тем, что на жилье выделяется 12 рублей.

Где можно пожить на 12 рублей? Разве что в коробке возле мусорного бака. От такой ситуации хочется и смеяться и плакать одновременно. Мы ведь живем не в 2002 году. С 2002 года инфляция составила 432.98%. Грубо говоря, сейчас эти 100 рублей как 10 копеек тогда, это не деньги, на это не поесть нормально.автор обращения

Информированный источник Mkset в «Дирекции по ООПТ» дал корреспонденту два весьма интересных уточнения. Во-первых — если командировка длится менее суток, то работник не получит и 100 рублей, начисляться они начинают со вторых суток. Во-вторых, если в командировке работник снимет жилье за свой счет, но предоставит документы о том. что арендовал жилье, на работе ему все компенсируют.

Автор же письма попросил Радия Хабирова, который по его мнению «приближен к народу», поднять вопрос скромных командировочных «на собрании с президентом В. В. Путиным».

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