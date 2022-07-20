Хабиров проинспектировал строящийся на пожертвования хоспис и поблагодарил причастных

Хабиров проинспектировал строящийся на пожертвования хоспис и поблагодарил причастных
Хабиров проинспектировал строящийся на пожертвования хоспис и поблагодарил причастных
Вчера, 21:43ОбществоИрина ДеревянчукФото: телеграм-канал Радия Хабирова
О том как для Уфы и Башкирии важен хоспис глава Башкирии рассказал в своих соцсетях 20 июля.

Сегодня глава Башкирии посетил строящийся в Уфе хоспис. Строительство данного объекта, который ждет множество неизлечимо и тяжелобольных взрослых и детей ведется в том числе и на пожертвования, которые на строительство фонда делают как обычные люди так и представители бизнес-сообщества. В своем посте Радий Хабиров поблагодарил всех благотворителей, посильно жертвующих деньги на строительство столь нужного республике объекта.

Вновь и вновь говорю спасибо всем, кто помогает нам в этом.Радий Хабиров

В августе прошлого года Радий Хабиров у себя в соцсетях писал о намерении сделать на входе гранитную облицовку, где будет увековечена фамилия каждого человека, который существенно оказывал помощь. В марте этого же года Хабиров заявил, что перечисляет на строительство хосписа часть своей зарплаты.

На строительство хосписа жертвуют не только обычные граждане и бизнесмены, средства на строительство собирают в том числе и на благотворительных концертах, а директор хосписа Радмила Сурначева в преддверии своего дня рождения просила у желающих поздравить ее презентовать ей не букеты цветов и прочие подарки, а кирпичи.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы