Госпохороны экс-премьера Японии Японии Синдзо Абэ пройдут 27 сентября

Госпохороны экс-премьера Японии Японии Синдзо Абэ пройдут 27 сентября
Госпохороны экс-премьера Японии Японии Синдзо Абэ пройдут 27 сентября
Вчера, 19:19ОбществоФото: kremlin.ru
Государственные похороны Абэ проведут в Токио, в знаменитом “Зале боевых искусств”. Сейчас правительство проводит финальное согласование.

Прощание с Синдзо Абэ прошло 12 июля. К гробу бывшего главы правительства пришли тысячи японцев, чтобы отдать ему последние почести. В этот же день прошли частные похороны, в которых участвовали близкие и семь, сообщает iz.ru.

Напомним, Абэ был смертельно ранен 8 июля, во время публичного выступления в городе Нара. Злоумышленник выстрелил в политика из самодельного оружия. Его задержали на месте, он не сопротивлялся. На допросе задержанный заявил, что подозревает Абэ в связях с сектой, из-за которой обанкротилась семья преступника.

Абэ скончался через несколько дней в больнице. Появилась информация что политика посмертно удостоят высшей награды Японии – ордена хризантемы с цепью. Им награждены в Японии всего 14 человек.

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