Газпромбанк Автолизинг увеличил госсубсидию на лизинг до 12%

Газпромбанк Автолизинг увеличил госсубсидию на лизинг до 12%
Газпромбанк Автолизинг увеличил госсубсидию на лизинг до 12%
Вчера, 09:00ОбществоФото: газпромбанк автолизинг
Газпромбанк Автолизинг объявляет о возобновлении программы субсидирования колесной техники российского производства.

Популярные модели различных классов доступны юрлицам и индивидуальным предпринимателям со скидкой 10% (но не более 500 тыс. рублей) по адресной программе «Автопром-2022» от Минпромторга РФ, а также с дополнительным преимуществом в размере до 2% от лизинговой компании. Воспользовавшиеся субсидией клиенты Газпромбанк Автолизинга смогут также сэкономить на эксплуатации приобретенной техники – скидка до 9% предоставляется на топливо АЗС «Газпромнефть».

В списке субсидируемой государством техники – модели 2022 года выпуска с электронными ПТС марок Lada, ВИС, УАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, УРАЛ, Volgabus, ЛИАЗ, КАВЗ, ПАЗ, НЕФАЗ, а также электрокары производства завода «Моторинвест». В качестве предмета лизинга могут также выступать надстройки на шасси указанных марок.

Чтобы воспользоваться скидкой по программе «Автопром-2022», лизингополучателю необходимо оформить договор лизинга сроком на 13-60 месяцев. Заявка будет рассмотрена в течение двух часов. График платежей при этом допускается любой. Дополнительную выгоду до 2% Газпромбанк Автолизинг предоставляет за платежную дисциплину. Также клиентам лизинговой компании доступны специальные тарифы на страхование каско. А компании на ОСНО смогут сэкономить на налоге на прибыль и НДС.

«Возобновление господдержки станет хорошим подспорьем для бизнеса малых и средних предприятий в нынешнее турбулентное время, позволив не откладывать с обновлением парков и решать логистические задачи здесь и сейчас. В 2021 году наша компания профинансировала по программе «Автопром» почти 1 800 транспортных средств с суммарной экономией для клиентов в размере свыше 340 млн рублей», - говорит Лилия Маркова, генеральный директор компании Газпромбанк Автолизинг.

Подать заявку на лизинг с применением госсубсидии и получить дополнительную информацию об условиях финансирования автомобилей можно по телефону +7 (800) 302-97-85, а также на сайте Газпромбанк Автолизинга.

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