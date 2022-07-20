Газпромбанк Автолизинг увеличил госсубсидию на лизинг до 12%

«Возобновление господдержки станет хорошим подспорьем для бизнеса малых и средних предприятий в нынешнее турбулентное время, позволив не откладывать с обновлением парков и решать логистические задачи здесь и сейчас. В 2021 году наша компания профинансировала по программе «Автопром» почти 1 800 транспортных средств с суммарной экономией для клиентов в размере свыше 340 млн рублей», - говорит Лилия Маркова, генеральный директор компании Газпромбанк Автолизинг.