Доктор Чумаков рассказал о новом штамме COVID-19

Доктор Чумаков рассказал о новом штамме COVID-19
Доктор Чумаков рассказал о новом штамме COVID-19
Вчера, 20:45ОбществоФото: pixabay.com
Вирусолог сообщил о том, что новый штамм коронавируса «Кентавр» уже пробрался в Москву.

Доктор биологических наук Пётр Чумаков дал комментарии относительно информации от Роспотребнадзора о случаях выявления штамма коронавируса «Кентавр» в Москве.

Специалист заявил, что выявлено 5 пациентов с вирусом нового типа и дал прогнозы относительно скорости распространения вируса. По словам вирусолога, новый штамм COVID-19 быстро распространится по нашей стране, но о его опасности говорить рано, сообщает Russian.rt.com.

Он предположил, что «Кентавр», скорее всего, не так опасен, как уже известные науке штаммы.

Чумаков ожидает вспышку заболеваемости в конце лета-начале осени и надеется, что роста числа госпитализаций и гибели людей не последует.

Напомним, что ранее от Роспотребнадзора поступила информация о выявлении в столице пяти заболевших подвидом COVID-19 «Кентавр».

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