Доктор Чумаков рассказал о новом штамме COVID-19

Специалист заявил, что выявлено 5 пациентов с вирусом нового типа и дал прогнозы относительно скорости распространения вируса. По словам вирусолога, новый штамм COVID-19 быстро распространится по нашей стране, но о его опасности говорить рано, сообщает Russian.rt.com.