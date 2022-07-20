Что будет с российской космонавтикой после ухода Рогозина с поста главы Роскосмоса

О наследии возглавлявшего Роскосмос в течение четырёх лет Дмитрия Рогозина и о том, что ждет ждет российскую космонавтику с приходом на должность Юрия Борисова рассказывают Новые Известия

Уход с должности главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина стал неожиданностью для многих россиян. Многие посчитали, что решение об уходе принято в связи с изменениями в планах по развитию госкорпорации, другие припомнили неудачные проекты и спорные инициативы. О том, какое наследие оставил после себя Дмитрий Рогозин в истории российской космонавтики рассказывают «Новые Известия». Так, Популяризатор космонавтики Филипп Терехов называет целый список провалов госскорпорации при Рогозине. По его словам, так и не был до конца реализован проект «Луна-25», не был проведен второй этап программы «Экзомарс», а также Корабль «Орел», Научно-энергетический модуль для МКС, «Венера-Д» и другие. При этом эксперт все же отмечает и заслуги компании, в числе которых три года песков без аварий и запуск телескопа «Спектр-РГ». — К достижениям однозначно стоит отнести запуск модуля «Наука». Это выглядит как волевое решение, сознательный шаг на риск. И получилось — модуль добрался до МКС, пусть и не без приключений. После очень долгого перерыва началась эксплуатация РН «Ангара». Сюда же относится и улучшение ситуации в ГКНПЦ им. Хруничева, который находился на грани банкротства из-за огромных долгов, — рассуждает Терехов. Президент Фонда «Центр развития региональной политики» Илья Гращенков, в свою очередь, также считает, что с некоторыми техническими задачами Рогозин справился. По его мнению никто не ждал прорыва от госкорпорации, а таланты Рогозина в большинстве своём как раз были направлены на заполнение образовавшейся в инфополе пустоты. Что до вопроса о том, почему Рогозин покинул должность именно сейчас, то версий здесь по-настоящему много. Так, независимый эксперт в авиакосмической отрасли Вадим Лукашевич считает, что причину отставки Рогозина следует искать не в результатах Роскосмоса, а совсем в других областях. Политические навыки Рогозина и его абсолютная и безоговорочная поддержка действий правительства сейчас может пригодиться в местах проведения спецоперации. С приходом в Роскосмос Юрия Борисова многие заговорили о том, что компания возьмет курс на милитаризацию. С начала 2022 года Роскосмос совершил 9 космических пусков, и только 3 из них были заказаны самим Роскосмосом. Один раз отправили на МКС пилотируемый «Союз» и два раза — грузовик «Прогресс». 5 заказов пришли непосредственно от Минобороны и один от ВКС России. Коммерческих пусков не было ни одного также, как и отправки научных спутников. На 2022 год запланированы еще 6 пусков по заказу Минобороны и ВКС, 8 пусков по заказу самого Роскосмоса и ИКИ РАН, и только 4 коммерческих пуска (2 по заказу Южной Кореи, 1 по заказу Японии и 1 от Анголы). По мнению Терехова, перевод на военные рельсы может вдохнуть в космонавтику новую жизнь. Именно с обороной были связаны некогда ее ключевые успехи. Знаменитая ракета Р-7 проектировалась как межконтинентальная с ядерной боеголовкой. Технологии космической связи, зондирования земли также развивались по заказу Минобороны в период холодной войны. При этом, многие полагают, что для Борисова назначение в Роскосмос является понижением. Так, Вадим Лукашевич заявляет, что после Рогозина Борисову предстоит принять компанию в «очень убитом состоянии». Все эксперты сходятся во мнении, что громких заявлений и шумихи при Борисове станет меньше. Но вряд ли что-то кардинально изменится. Да и как это возможно, если должность главы Роскосмоса в России стала чем-то вроде ссылки, куда отправляют на понижение, в лучшем случае чтобы «пересидеть» несколько лет? Подробнее о данной теме можно прочитать на сайте «Новых Известий».

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