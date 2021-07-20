Виталий Мутко: Объемы ввода ИЖС бьют рекорд

20,2 млн кв. м индивидуального жилья, которые были введены в эксплуатацию в первом полугодии 2021 года, стали рекордными в России за последние 10 лет. Об этом сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

По словам руководителя госкорпорации, в целом ряде крупных субъектов Федерации ИЖС по своей доле превзошло сдачу в эксплуатацию многоквартирного жилья и в таких областях, как Нижегородская, Тюменская, Иркутская, Челябинская, а также в Ставропольском крае в первой половине текущего года превысило 70%. Однако в лидеры по строительству индивидуального жилья с января по июнь, как отмечает Росстат, выбились Московская и Ленинградская области с 2,1 и 1,2 млн кв. м соответственно. В первую пятерку, по сообщению агентства «Интерфакс», вошли также Республика Татарстан (862 тыс. кв. м), Республика Башкортостан (856 тыс. кв. м) и Краснодарский край (799 тыс. кв. м), пишет «Интерфакс». «В первом полугодии объем ввода в эксплуатацию индивидуальных домов в России составил 20,2 млн кв. м – рекорд за последние 10 лет наблюдений», – сказал Виталий Мутко. По мнению генерального директора единого института развития в жилищной сфере, еще большему раскрытию потенциала отрасли поможет использование массовой ипотеки на ИЖС. «Как оператор почти всех мер поддержки ипотечных заемщиков ДОМ.РФ примет активное участие в разработке нового продукта. Нам поможет опыт, накопленный при реализации нашим банком пилотной льготной программы на ИЖС. За полгода ее действия было выдано кредитов на 1,5 млрд рублей, люди готовы брать такую ипотеку при доступной ставке», – подытожил генеральный директор госкорпорации. Таким успехам отрасли могло способствовать поручение президента Владимира Путина правительству о разработке до конца 2021 года федеральной ипотечной программы по ИЖС. Как известно, ИЖС является одним из приоритетов в достижении задач нацпроекта «Жилье и городская среда», согласно которому к 2030 году планируется ввод в эксплуатацию не менее 120 млн кв. м жилья ежегодно. При этом доля индивидуального жилищного строительства должна составить 50 млн кв. м.

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