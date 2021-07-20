В МФТИ вручили первые дипломы магистрам по «Блокчейну»

Московский физико-технический институт (МФТИ) вручил дипломы первым магистрам по специальности «Блокчейн». Программа была введена на физтехе двумя годами ранее в партнерстве с «Норникелем» и IBM. Базовой организацией стал Центр блокчейн-компетенций «Идея».

Преподаватели с большим опытом рассказывали первым в этом направлении студентам магистратуры об инновационных технологиях блокчейна, правилах работы важнейших блокчейн-проектов, а также криптографии. Указывается, что всем учащимся были предоставлены гранты на обучение и повышенная стипендия от предприятия «Норникель», сообщают “Новые известия”. Как уточнил руководитель магистратуры Владимир Горгадзе, подобное обучение в МФТИ стало первой в РФ полноценной учебной программой по этому IT-направлению в вузе. Перед преподавателями и руководством института была поставлена задача показать перспективность направления с позиции применения полученных знаний на практике, а также рассказать о большом числе дисциплин, имеющих отношение к блокчейн-технологиям. В вузе рассказали, что студенты не только решают теоретические задачи, но и занимаются отработкой навыков на реальных бизнес-проектах. Так, студенты могут пройти оплачиваемую стажировку в московской компании Newity. Там у них есть возможность участвовать в блокчейн-проектах международного уровня и подписать трудовой контракт. «Как показал первый выпуск в нашей магистратуре, тематика блокчейна — технологий и их применения — очень популярна у студентов», — пояснил Горгадзе. Он также подчеркнул, что вуз продолжит совершенствование учебной программы и будет привлекать к сотрудничеству коллег как из РФ, так и из других государств. После окончания магистратуры выпускники смогут разрабатывать свои блокчейн-проекты и решать с их помощью задачи в различных сферах экономики. Например, такого рода технологии применяются для контроля за перемещениями товаров и грузов, подтверждения подлинности медикаментов, фиксации сделок и многого другого.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter