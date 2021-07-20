В Башкирии благодаря работе санавиации, спасли жизнь новорожденной двойни

Малыши появились на свет накануне вечером, 18 июля. У одного из младенцев оказались недостаточно зрелые легкие для самостоятельного дыхания и требовалась вентиляционная поддержка. Об этом рассказали в официальной группе больницы Кумертау и Куюргазинского района в соцсетях.