Трубопроводы на трех участках в Смоленске заменила "Квадра"

Трубопроводы на трех участках в Смоленске заменила "Квадра"
Трубопроводы на трех участках в Смоленске заменила "Квадра"
Сегодня, 20:37ОбществоФото: pxhere.com
Сотрудники компании "Квадра" в Смоленске провели работы по замене 1,5 километра трубопроводов, сообщает "АиФ-Смоленск".

Работы прошли сразу на трех участках - Гагарина, Ново-Киевской и Нормандии-Неман. Здесь реализуют масштабный проект по замене изношенных трубопроводов, пишет mk-smolensk.ru.

Всего на работы направили 70 миллионов рублей, за счет чего удалось выполнить треть годовой ремонтной кампании на сетях филиала. Два участка уже готовы к подаче теплоносителя.

"На третьем участке остается смонтировать примерно 50 метров труб. Используются все производственные ресурсы, работы идут семь дней в неделю", - заявил главный инженер Алексей Монс.

Он добавил, что горячая вода в части домов появится в указанные сроки. Оставшиеся объекты будут подключены 26 июля.

Всего в городе в этом году планируется поменять 4,7 километра теплосетей. Кроме того, специалисты отремонтируют оборудование ТЭЦ-2 и котельный цех.

В Смоленске на подготовку к отопительному сезону направят 460 миллионов рублей. За последние пять лет компания “Квадра” заменила 34 километра изношенных трубопроводов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы