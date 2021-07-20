Росконгресс: Инициативы фонда перекликаются с интересами России

Росконгресс: Инициативы фонда перекликаются с интересами России
Росконгресс: Инициативы фонда перекликаются с интересами России
Сегодня, 16:48ОбществоФото: roscongress.org
Российский лидер Владимир Путин утвердил обновленную Стратегию национальной безопасности страны. Как отметил советник президента РФ Антон Кобяков, национальные интересы государства находят отклик в инициативах Фонда Росконгресс.

На основе Стратегии национальной безопасности России организация занимается развитием собственной инновационной платформы Business Priority. Она позволяет отыскивать и развивать качественные российские стартапы. В будущем они смогут выйти на мировые рынки, пишет Gorod55.ru.

Росконгрессом также учитываются приоритеты национальной безопасности. На ПМЭФ-2021 фондом было заключено более 30 соглашений с отечественными и зарубежными компаниями. Все они преследуют цель расширения партнерства и продвижения важных мероприятий.

Сейчас фонд широко занимается реализацией новой системы поддержки и продвижения бизнеса «Сделано в России». Для иностранных партнеров было создано так называемое единое окно, где доступно получить все необходимые сведения об отечественных брендах и предприятиях. В настоящее время новостные ленты системы публикуют на 12 языках, их читают более 70 тысяч человек в 114 странах мира.

На будущий год Фонд Росконгресс организует Мировой энергоконгресс. Это мероприятие стало особо актуальным по причине повышения энергетической безопасности и тенденции на осознанное использование ресурсов природы. Вопрос обновления ТЭК для сокращения объемов выбросов СО2 также нашел отражение в Стратегии национальной безопасности России.

«Переход к низкоуглеродной экономике укрепит имидж России как великой энергетической державы, которая может идти в ногу со временем», — полагает Кобяков.

Также Росконгресс широко развивает нацпроекты в сфере здравоохранения. Фондом был установлен многосторонний диалог с представителями властных структур и бизнесменами, чтобы подготовить меры для разрешения системных проблем в сфере здравоохранения.

Кроме этого, Росконгресс занимается активным развитием социальных площадок, среди которых «Инносоциум». Благодаря проекту устанавливается контакт между компаниями, властями и социумом для более успешного партнерства.

До завершения текущего года Фонд Росконгресс организует несколько важных мероприятий. В их числе — Восточный экономический форум, Российская энергетическая неделя, Третий евразийский женский форум и форум «Сильные идеи для нового времени». На будущий год фондом запланированы Мировой энергетический конгресс и Арктический форум «Арктика — территория диалога».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы