Росконгресс: Инициативы фонда перекликаются с интересами России

Сейчас фонд широко занимается реализацией новой системы поддержки и продвижения бизнеса «Сделано в России». Для иностранных партнеров было создано так называемое единое окно, где доступно получить все необходимые сведения об отечественных брендах и предприятиях. В настоящее время новостные ленты системы публикуют на 12 языках, их читают более 70 тысяч человек в 114 странах мира.