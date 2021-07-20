РЭО предлагает изымать мусоровозы за незаконный сброс отходов в России

Российский экологический оператор (РЭО) обратился к Правительству РФ с предложением конфисковывать мусоровозы за сброс отходов в неположенных местах. Гендиректор РЭО Денис Буцаев предлагает закрепить эту инициативу в Кодексе об административных правонарушениях.

«Глобально — нам нужно „обелить“ рынок, чтобы недобросовестные игроки, которые сваливают отходы на свалки, а не везут их в сортировочные центры, ушли с рынка. Конфискация мусоровозов может стать мерой, которая этому будет способствовать», — сказал Буцаев. Вместе с тем он подчеркнул, что данная мера носит больше превентивный характер, чем карательный. Кроме того, представители РЭО предложили Кабмину индексировать штрафы за нелегальное складирование отходов. Об этом пишет 360tv.ru. Буцаев также отметил, что мера в виде компенсации транспортного средства показала свою эффективность в системе прослеживаемости за алкоголем. По данным РЭО, большинство нарушителей — это не сами регоператоры, а подрядчики. Если правительство поддержит это предложение, то компания подготовит проект нормативно-правовых актов. Сегодня штрафы за незаконную свалку варьируются от тысячи до двух тысяч рублей для граждан, от 10 тысяч до 30 тысяч рублей — для должностных лиц, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей — для индивидуальных предпринимателей и от 100 тысяч до 250 тысяч рублей — для юрлиц.

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