Разлившиеся воды Байкала затопили прибрежные районы Бурятии

Разлившиеся воды Байкала затопили прибрежные районы Бурятии
Разлившиеся воды Байкала затопили прибрежные районы Бурятии
Сегодня, 20:44ОбществоФото: pixabay.com
Байкал, разлившийся вследствие сильных дождей, подтопил прибрежные районы Бурятии.

Как сообщает fedpress.ru, в течение последнего месяца вода в озере поднялась на 40 сантиметров, и ее подъем продолжается со скоростью до трех сантиметров ежесуточно.

По словам главы Кабанского района республики Алексея Сокольникова, если вода будет с такой же скоростью прибывать дальше, к осени в зоне подтопления окажется 20 населенных пунктов. Но пока ситуация остается под контролем. Под водой оказались автодороги и инфраструктура в двух районах республики. В селе Кабанск в подвалах и погребах местных жителей появилась грунтовая вода. А река Исток, протекающая по соседству, уже подходит к домам местных жителей.

В прошлом году из-за разлива Байкала полностью было разрушено береговое укрепление в селе Максимиха Баргузинского района. Если уровень воды будет повышаться, на этот раз могут быть подтоплены прибрежные улицы, дома и турбазы. Разлившимся Байкалом отрезана дорога к селу Баргузин, являющемуся районным центром.

Ученые выражают опаску, что стихия может нанести вред флоре и фауне прибрежной зоне озера. Как говорит главный инспектор Байкальского заповедника Виктор Инешин, может серьезно уменьшится в размерах площадь, на которой обитают животные и птицы.

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