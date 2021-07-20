Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с праздником Курбан-байрам

В своем поздравлении Радий Хабиров отметил, что праздник служит для мусульман нравственной опорой, подтверждает их стремление следовать высоким духовным идеалам благочестия и милосердия, заботиться о нуждающихся.
По его словам, многогранная деятельность мусульманской уммы республики помогает духовному просвещению людей, воспитанию молодежи, развитию благотворительности. Религиозные общины проявляют ответственность в борьбе с распространением коронавируса, поддерживают семьи, пострадавшие от опасной инфекции.
— Башкортостан отличается верностью духовным традициям, почитанием старших, соблюдением семейных устоев, стремлением к добрососедству. Единство народов нашей республики выражается в созидательном труде на благо Отечества. Пусть Курбан-байрам дарует всем нам спокойствие, придаст сил и вдохновит на новые достижения! , — пожелал жителям республики Радий Хабиров.