Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с праздником Курбан-байрам

— Башкортостан отличается верностью духовным традициям, почитанием старших, соблюдением семейных устоев, стремлением к добрососедству. Единство народов нашей республики выражается в созидательном труде на благо Отечества. Пусть Курбан-байрам дарует всем нам спокойствие, придаст сил и вдохновит на новые достижения! , — пожелал жителям республики Радий Хабиров.