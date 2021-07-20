Можно ли пить алкоголь после вакцинации от коронавируса

Можно ли курить и пить алкоголь при вакцинации от коронавируса, можно ли купаться после прививки и что реально запрещено делать при вакцинации от ковида? Мы собрали ответы авторитетных специалистов и медиков на эти и другие вопросы о прививке.
Известно, что алкоголь влияет на течение и тяжесть заболеваний, эффективность применяемых препаратов и усиливает риск развития побочных явлений.
Запрет на алкоголь после вакцинации от коронавируса российские ученые объясняют тем, что большие дозы спиртного могут угнетать иммунитет. Таким образом, ослабленный иммунитет не сможет сформировать нормальную защиту от ковида после прививки.
Такое мнение подтверждают и американские специалисты. В результаты исследований Национального центра биотехнологической информации США было выяснено, что от больших доз алкоголя страдают иммунные клетки – они не могут созреть до конца и погибают.
Но существуют и другие убедительные данные, которые свидетельствуют о том, что вакцина подействует в любом случае, вне зависимости от употребления алкоголя. Об этом, в частности, заявил иммунолог Владимир Болибок. Однако он отметил, что лучше не пить спиртное из-за риска появления побочных эффектов и проблем со здоровьем.
Ученые подтверждают, что, пока формируются ответные иммунные реакции, организм становится особо чувствителен к любым внешним воздействиям. В этих условиях даже небольшие дозы спиртного могут спровоцировать проблемы с печенью и поджелудочной железой.
Помимо этого, спиртное может усугубить развитие побочных реакций. Например, при повышении температуры, которая часто возникает как побочная реакция при введении вакцины «Спутник V», алкоголь может значительно ухудшить общее состояние.
Почти все прививки вызывают побочные эффекты – они могут быть местными (возникающими в месте укола) либо общими (ухудшение самочувствия, повышение температуры, озноб). Неприятные симптомы, возникающие после вакцинации, являются нормальными, поскольку это следствие усиленной работы иммунитета.
Именно из-за возможного развития побочных эффектов при вакцинации врачи рекомендуют в первые дни после прививки относиться внимательно к своему здоровью – избегать физических нагрузок, не посещать сауны и бани, не пить алкоголь и воздержаться от сигарет. Что касается того, можно ли купаться после вакцинации от коронавируса, то здесь строгих ограничений нет – душ либо теплая ванна при нормальном самочувствии не помешают.
«В первые дни после прививки могут возникать поствакцинальные реакции, например ломота в мышцах и суставах, повышение температуры, головные боли. Если человек еще и пил при вакцинации от коронавируса, то это усугубит данные симптомы», - рассказал врач-терапевт Алексей Водовозов.
Помимо этого, постпрививочные реакции легко спутать с недомоганием при алкогольном опьянении либо похмелье:
Человеку будет сложно понять, какие проявления возникли из-за прививки, а какие стали следствием алкогольных возлияний. А значит, он не сможет правильно отреагировать на появление симптомов и получить своевременную медпомощь.
Врач-нарколог Алексей Казанцев предупредил, что при вакцинации от коронавируса нельзя пить и для предупреждения более серьезных последствий. По его словам, при алкогольной интоксикации есть риск развития опасных аллергических реакций при вакцинировании - вплоть до анафилактического шока и даже летального исхода.
После прививки необходимо создать подходящие условия для полноценной работы иммунной системы. Именно поэтому врачи рекомендуют в течение трех дней избегать мест скопления людей, не переохлаждаться, не употреблять спиртное.
«Алкоголь может нарушить работу иммунной системы, а чрезмерное употребление спиртного вызывает метаболические расстройства, которые связаны с нарушением обмена белка. Поскольку антитела являются белками, то такая ситуация приводит к снижению их выработки», - заявил врач-иммунолог Владимир Болибок.
После употребления спиртного вакцина не сможет выполнить свою задачу в полном объеме – то есть сформировать сильную защиту от ковида. По этой причине нельзя пить спиртное при вакцинации от коронавируса.
В большей степени это касается людей, которые злоупотребляют алкоголем. Постоянное воздействие больших доз спиртного сказывается на работе иммунной системы. В международной медицинской практике есть несколько исследований, подтверждающих этот факт.
Накануне старта массовой вакцинации в России глава Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова объявили россиянам, что ограничить алкоголь всем прошедшим вакцинацию нужно на 42 дня. Этот период выбран неспроста. Именно в течение 21 дня после первой прививки организм формирует полноценный иммунный ответ. Так как отечественные вакцины вводятся двумя этапами, то общий период формирования антител именно 42 дня.
Такое заявление вызвало бурную реакцию у россиян, и потому успокоить людей поспешил один из разработчиков «Спутника V» Александр Гинцбург. Он заявил, что полностью от алкоголя лучше воздержаться в первые три дня после прививки. На весь же период вакцинации нет запрета на спиртное, но его дозы лучше все же ограничить.
С его мнением согласны и коллеги. По словам профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, один бокал вина или шампанского снизит выработку антител незначительно – всего на пару единиц. Но если речь идет о запойном пьянстве, ситуация меняется. Когда содержание этанола в крови превышает 1%, то это начинает влиять на механизмы иммунной системы. Такие показатели будут, например, при употреблении стакана водки или литра вина.
Таким образом, строгих запретов на прием алкоголя после вакцинации нет. Достаточно не пить спиртное в течение трех дней после прививки, а далее придерживаться ограничений и избегать излишних возлияний. Такие рекомендации характерны не только для вакцины от ковида, но и для многих других лекарственных препаратов.
Официальных рекомендаций по поводу ограничений алкоголя до вакцинации нет. В самой инструкции к вакцине ничего не сказано о совместимости со спиртным, а в прививочных кабинетах дают противоречивые рекомендации – одни говорят, что достаточно не пить три дня, другие утверждают, что лучше воздержаться от алкоголя на несколько недель.
Исследований, подтверждающих вред употребления спиртного до прививки, нет. Но есть косвенные доказательства, что лучше отказаться от алкоголя.
Эксперты отмечают, что в период формирования иммунитета после прививки организм становится наиболее уязвимым к любым вредным внешним воздействиям, в том числе к алкоголю. В этот период особенно повышен риск интоксикации организма, а также осложнений со стороны печени, сердечно-сосудистой системы, поджелудочной железы.
Этанол полностью выводится из организма в течение 48-72 часов. То есть достаточно не пить за три дня до прививки, чтобы избежать негативных осложнений и дать сформироваться иммунному ответу. В день же самой вакцинации находиться в состоянии алкогольного опьянения или похмелья категорически не рекомендуется.
Медики уверяют – злоупотребление спиртосодержащими напитками является одним из главных факторов риска развития тяжелых осложнений при ковиде. Поэтому при первых признаках заражения следует исключить прием алкоголя полностью.
Чем опасен алкоголь при коронавирусе:
Врачи рекомендует ограничивать спиртное не только при вакцинации, но и весь период пандемии – когда повышается возможность легко подхватить вирус.
Хронический алкоголизм не входит в список противопоказаний к вакцинации. Однако что делать людям, которые не могут ограничиться одним бокалом вина в день и для которых трехдневный запрет на алкоголь в период вакцинации является невыполнимым?
Для хронических алкоголиков вакцинация может быть опасна, поскольку из-за постоянного употребления спиртного защитные силы организма ослаблены и под воздействием этанола развилось множество патологий. Таким пациентам перед прививкой рекомендуется пройти полное медобследование, чтобы исключить наличие противопоказаний к вакцине.
Помимо этого, непосредственно перед самой прививкой алкозависимым лучше поставить специальную капельницу, которая выведет все токсины и поможет очистить организм от последствий алкогольных возлияний.
Заядлые курильщики относятся к группе риска по заражению ковидом. У них, по статистике, наблюдается наиболее тяжелое течение заболевания, поскольку сам коронавирус вызывает осложнения именно со стороны легких.
По этой же причине врачи рекомендуют воздержаться от курения в течение трех дней после вакцинации. Также курение после прививки может стать дополнительным стрессом для организма и усугубить течение побочных эффектов.
«Иммунитет после прививки начинает работать активно, при этом у человека часто могут возникать побочные эффекты – гриппоподобные симптомы. Приходящая извне интоксикация в виде курения является дополнительным стрессом для организма в этот период», - рассказал врач-пульмонолог Алексей Никишин.
Помимо этого, курение влияет на густоту крови и может способствовать тромбообразованию.
По мнению специалистов, рекомендации Минздрава в отношении того, что место прививки нельзя мочить три дня, не имеют под собой оснований.
Врач-терапевт Алексей Водовозов утверждает, что место прививки не стоит тереть мочалкой в течение первых трех дней после укола, но купаться в бассейне, в душе или в ванне после прививки считает даже необходимым.
Ограничения касаются лишь посещений сауны и бани – это связано с возможными негативными реакциями со стороны сердечно-сосудистой системы.