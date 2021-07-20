Минприроды назвало заявление ритейлеров о пустых полках манипуляцией мнением граждан

В министерстве напомнили, что обязанность производителей отвечать за утилизацию товаров и упаковки существует уже более четырех лет. И заявления ассоциаций похожи на манипуляции общественным мнением, так как сейчас внедряется реальный контроль за соблюдением уже действующего законодательства. Ведомство призвало не пугать россиян пустыми полками.