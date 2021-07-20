Минприроды назвало заявление ритейлеров о пустых полках манипуляцией мнением граждан

Письмо с опровержением опубликовано на сайте ведомства. В нем указано, что после вступления в силу новой концепции РОП дефицита товаров в магазинах не будет, пишет kp.ru.
В министерстве напомнили, что обязанность производителей отвечать за утилизацию товаров и упаковки существует уже более четырех лет. И заявления ассоциаций похожи на манипуляции общественным мнением, так как сейчас внедряется реальный контроль за соблюдением уже действующего законодательства. Ведомство призвало не пугать россиян пустыми полками.
На заявление отреагировали и в Российском экологическом операторе, отвечающем за мусорную реформу. Глава госкорпорации Денис Буцаев отметил, что производителям предлагается вносить данные в систему вместо декларирования.
«Никакого риска пустых полок нет. Для производителей и импортеров внесение информации в систему не приведет к дополнительным издержкам. Так, сейчас они обязаны декларировать выпущенные товары и упаковку. Мы предлагаем вместо декларирования внесение сведений в электронную систему», — приводит слова Буцаева РБК, опубликовавший материал с заявлением ассоциаций.
Цифровизацию в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами Буцаев назвал международной практикой. Кроме того, РЭО уже начал формировать реестр и отправил тысячи запросов утилизаторам.
Эксперты отрасли обратили внимание на то, что таким заявлением ассоциации хотят повлиять на государственные решения ради собственной выгоды. По мнению главы Российского экологического общества Рашида Исмаилова, эта позиция больше похожа на попытку производителей уйти от ответственности за утилизацию товаров и упаковки. Хотя президент РФ неоднократно озвучивал принцип «Намусорил — убери», подчеркнул Исмаилов.