Исследование Здоровья ВКонтакте: 72% курящих пробовали бросить

По итогам опроса, 35% респондентов признались, что курят. При этом 9% пользователей обращаются к сигаретам лишь изредка.
Чаще всего регулярно курят более молодые респонденты. Среди тех, кому ещё нет 35 лет, таких 32%, а среди опрошенных старше — 17%. Сравнение по полу показало: мужчины чаще женщин курят регулярно — 32% против 21%.
Что касается занятости, то сотрудники, которые работают в офисе на полной ставке, курят чаще специалистов со свободным графиком: фрилансеров, индивидуальных предпринимателей. Возможно, причина в том, что перекур — повод отвлечься от дел и побеседовать с коллегами. И привычка настолько укоренилась, что сохранилась и на удалёнке.
Большинство респондентов отметили, что начали курить «за компанию» (47%). Вторая по популярности причина — любопытство: её назвали 41% опрошенных. На третьей строчке рейтинга — желание справиться с волнением и стрессом (39%).
При этом выяснилось, что у регулярного и эпизодического курения разные предпосылки. Как правило, люди начинают курить на постоянной основе, чтобы произвести впечатление: выглядеть взрослее, серьёзнее или привлекательнее — или чтобы «не упасть в грязь лицом», когда у всех вокруг по сигарете в руках. А вот изредка курят те, кому просто нравится запах табака.
Курение — парное «хобби»: в окружении респондентов с вредным пристрастием курильщики встречаются в 97% случаев. Больше чем в половине ситуаций это родные — вероятно, курение становится «семейной традицией», и младшие члены семьи перенимают привычку у старших.
Не все курильщики стремятся отказаться от табака. Мотивы оставить всё как есть зависят от того, как часто человек обращается к сигаретам.
Для 47% «регулярных» курильщиков табак стал способом борьбы со стрессом. А в 40% случаев сигареты — часть ежедневных ритуалов: с ними водят машину, пьют кофе, знакомятся на шумных вечеринках. В целом 65% таких людей считают курение просто привычкой и не оценивают как серьёзную угрозу здоровью.
Интересно, что три четверти респондентов не считают, что курение опасно именно для их организма. При этом они соглашаются с социально одобряемой позицией, что сигареты вредны.
В свою очередь, люди, которые курят изредка, не считают, что делают это «по-настоящему» (12%). Отрицая привычку, они не спешат от неё избавляться.
Согласно опросу, 72% курящих пробовали бросить курить. Половина всех респондентов предпринимали несколько попыток. Избавиться от пристрастия сумели только 14%.
Как правило, респонденты переставали курить, чтобы изменить жизнь: улучшить внешность, самочувствие, показатели активности (52%). Основным фактором успеха стала сила воли — внутренняя мотивация оказалась мощнее внешней.
Половина из тех, кто отказался от губительной привычки, опирались на поддержку близких. У трети из них есть несовершеннолетние дети. А вот среди тех, кто живёт один, 36% курят хотя бы изредка. Получается, прийти к здоровому образу жизни легче вместе с любимыми.
В целом курение сильно волнует пользователей: респонденты активно делятся советами, как одолеть вредное пристрастие. Чаще всего они рекомендуют осознать причину курения и найти замену сигаретам — подойдут конфеты или семечки. Также, по мнению опрошенных, важно не сворачивать с пути и опираться на помощь близких.
В опросе участвовали 13 022 жителя разных городов России от 18 до 85 лет.
ВКонтакте помогает отказаться от пагубной привычки: сервис «Бросаю курить» подскажет, как меняется организм без табака и сколько времени прошло с последней сигареты, а в сложную минуту поделится советом. Трекер входит в платформу «Здоровье», которую ВКонтакте представила в прошлом сентябре.