Исследование Здоровья ВКонтакте: 72% курящих пробовали бросить

При этом выяснилось, что у регулярного и эпизодического курения разные предпосылки. Как правило, люди начинают курить на постоянной основе, чтобы произвести впечатление: выглядеть взрослее, серьёзнее или привлекательнее — или чтобы «не упасть в грязь лицом», когда у всех вокруг по сигарете в руках. А вот изредка курят те, кому просто нравится запах табака.