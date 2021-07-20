Депутаты предложили ежегодно выплачивать 10 тысяч рублей на школьников

Законом подобное предложение может стать уже в 2022 году, заявил председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.
Планы у партии достаточно грандиозные. Первым этапом поддержки который планируется ввести — это выплаты семьям с детьми, где каждому члену будет выплачиваться по 10 тысяч рублей. Вторым этапом планируется введение мер по ежемесячным выплатам пенсионерам, а в будущем и всем жителям страны — передает «РИА Новости» слова Миронова.
Также стало известно о том, что в Башкирии для поддержки безработных и льготников выделят 38 млн рублей.