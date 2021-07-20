Депутаты предложили ежегодно выплачивать 10 тысяч рублей на школьников

Депутаты предложили ежегодно выплачивать 10 тысяч рублей на школьников
Депутаты предложили ежегодно выплачивать 10 тысяч рублей на школьников
Сегодня, 15:40ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму страны.

Законом подобное предложение может стать уже в 2022 году, заявил председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.

Планы у партии достаточно грандиозные. Первым этапом поддержки который планируется ввести — это выплаты семьям с детьми, где каждому члену будет выплачиваться по 10 тысяч рублей. Вторым этапом планируется введение мер по ежемесячным выплатам пенсионерам, а в будущем и всем жителям страны — передает «РИА Новости» слова Миронова.

Также стало известно о том, что в Башкирии для поддержки безработных и льготников выделят 38 млн рублей.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы