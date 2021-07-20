Дегтярев пообещал покончить с ветхим жильем в Хабаровске

По личной договоренности Дегтярева Фонд содействия реформированию ЖКХ и Минстрой выделил деньги из федерального бюджета на расселение жильцов аварийных домов. На эти цели было направлено два миллиарда рублей. Планируется, что в нынешнем году будут расселены 10 многоквартирных домов, а уже в 2022 году — 51 МКД, пишет kp.ru.