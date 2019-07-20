Фото: Артур Салимов/ Mkset.ru
В Зауралье Башкирии прогнозируются сильные дожди
20 июля, 17:24ОбществоМинзаля Аскарова
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Пожароопасность на этой территории повысится до четвертого класса.
Башкирские синоптики предупреждают, что с 20:00 часов 20 июля до 20:00 следующего дня в республике будет стоять переменная облачность. Местами ожидаются небольшие дожди, а также грозы. На юге-востоке республики ночью будут сильные осадки. На дорогах появится туман, до утра ухудшится видимость на расстоянии до 500 метров-1 км.
Ветер усилится до скорости 5-8 м/с, при грозе – до 17. Немного спадет жара –столбик термометра ночью покажет +15..+20, днем- +23…+28 градусов по Цельсию.
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