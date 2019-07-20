В Зауралье Башкирии прогнозируются сильные дожди

Башкирские синоптики предупреждают, что с 20:00 часов 20 июля до 20:00 следующего дня в республике будет стоять переменная облачность. Местами ожидаются небольшие дожди, а также грозы. На юге-востоке республики ночью будут сильные осадки. На дорогах появится туман, до утра ухудшится видимость на расстоянии до 500 метров-1 км.