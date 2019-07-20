В Уфе из-за жары запретили грузовикам въезжать в город

В Уфе несколько дней держится аномально высокая температура воздуха. Поэтому коммунальные службы города принимают меры по дополнительному увлажнению дорожных покрытий.

Как сообщает пресс-служба мэрии Уфы, солнечные лучи приводят к сильной пластической деформации асфальта. Это влияние частично можно ослабить с помощью холодной воды.