Фото: Mkset.ru
В Уфе из-за жары запретили грузовикам въезжать в город
20 июля, 15:34ОбществоМинзаля Аскарова
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А также дорогие в уфимских улицах поливаются холодной водой.
В Уфе несколько дней держится аномально высокая температура воздуха. Поэтому коммунальные службы города принимают меры по дополнительному увлажнению дорожных покрытий.
Как сообщает пресс-служба мэрии Уфы, солнечные лучи приводят к сильной пластической деформации асфальта. Это влияние частично можно ослабить с помощью холодной воды.
Кроме этого, в город запрещен проезд с 10:00 до 22:00 часов.
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