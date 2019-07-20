В Башкирии с начала года число лотерейных миллионеров увеличилось на 16
Самый крупный выигрыш в размере 6,5 млн рублей принадлежит уфимцу.
Первая половина 2019 года стала успешной для любителей лоторей. Число лотерейных миллионеров за полгода достигло до 16. Самый крупный выигрыш принадлежит жителю Уфы. Он стал обладателем 6,5 млн рублей.
Информагентство UfacityNews.ru со ссылкой на пресс-службу «Столото» сообщает, что абсолютный рекорд относится к 2018 году. Тогда жителю республики неслыханно повезло – он выиграл 83 млн рублей. За прошлый год, в целом, число лотерейных миллионеров достигло 44 человек.
В 2019 году четыре жителя Башкирии сорвали по 1 млн рублей первые же числа года. Несколькими днями позднее уфимец выиграл сумму более 2,6 млн рублей. В марте еще один уфимец увеличил свое состояние на 4 млн. В мае и в июле удача двум жителям Уфы принесла по 1 и 4 млн соответственно.