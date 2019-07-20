В Башкирии с начала года число лотерейных миллионеров увеличилось на 16

Первая половина 2019 года стала успешной для любителей лоторей. Число лотерейных миллионеров за полгода достигло до 16. Самый крупный выигрыш принадлежит жителю Уфы. Он стал обладателем 6,5 млн рублей.

Информагентство UfacityNews.ru со ссылкой на пресс-службу «Столото» сообщает, что абсолютный рекорд относится к 2018 году. Тогда жителю республики неслыханно повезло – он выиграл 83 млн рублей. За прошлый год, в целом, число лотерейных миллионеров достигло 44 человек.