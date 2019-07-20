В Башкирии дорожники проложили асфальт, который наматывается на колеса

Читательница Медиакорсети рассказала, какие дороги прокладывают в Белорецком районе Башкирии. На днях она проезжала через район. По ее словам, около поворота в деревню Зуякова на протяжении 10-15 км проложен новый асфальт.

- Это трудно назвать асфальтом. Наматывался на колеса, разбрызгивался на кузов, даже рулить было сложно. Когда обратно ехала, увидела, что на асфальт насыпали песок, - рассказала она.

На фотографиях, которые она прислала, видно, что асфальт прилип к колесам легкового автомобиля.