В Башкирии дорожники проложили асфальт, который наматывается на колеса
20 июля, 14:48ОбществоМинзаля АскароваФото: Mkset.ru
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Опасный участок находится около поворота в деревню Зуяк.
Читательница Медиакорсети рассказала, какие дороги прокладывают в Белорецком районе Башкирии. На днях она проезжала через район. По ее словам, около поворота в деревню Зуякова на протяжении 10-15 км проложен новый асфальт.
- Это трудно назвать асфальтом. Наматывался на колеса, разбрызгивался на кузов, даже рулить было сложно. Когда обратно ехала, увидела, что на асфальт насыпали песок, - рассказала она.
На фотографиях, которые она прислала, видно, что асфальт прилип к колесам легкового автомобиля.
Ранее такой случай произошел в Уфе. 30 мая на перекрестке улиц Гафури и Чернышевского асфальт намотало на колесо иномарки.
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