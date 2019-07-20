В Башкирии бурзянская пчела гибнет в больших количествах

В этом году прогнозируется, что объемы собранного липового меда в республике будет ниже предыдущих лет. Одна из причин – гибель пчел в Бурзянском районе. Об этом сообщил директор госзаповедника «Шульган-Таш» Михаил Косарев.

По его словам, численность бурзянских пчел сокращается по нескольким причинам. Косарев обнаружил, что на самой дальней пасеке заповедника погибли трутни и молодые насекомые, возможно, отравившись каким-то растением. При этом Косарев считает, высока вероятность гибели пчел от болезней.

- Другая причина – медведи. Зимняя охота на них раньше была популярной, но потом были услышаны зоозащитники и приняты новые правила. Охота на них запрещена, а численность растёт. 75% бортей звери разоряют за полтора летних месяца. Медведи наглеют, скоро будут нападать на людей, - сообщает директор заповедника.

Косарев утверждает, что принятые Минприроды меры живоотлова и отпугивания не эффективны, так как звери быстро привыкают к электропастуху и не боятся его.

Так же он не согласен, что Минсельхоз республики уделяет огромное внимание на спасение башкирской породы пчел (он считает ее искусственно созданной), а о бурзянской забывает.

Отметим, бурзянские пчелы считаются уникальными. Заповедник единственное место, где сохранилось древнее башкирское ремесло – бортеводство.