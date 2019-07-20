Радий Хабиров недоволен тем, как работают санатории

18 июля в Уфе Радий Хабиров ознакомился с проблемами детей с ограниченными возможностями. Одной из просьб родителей было увеличение количества путевок в санатории республики.

Как выяснилось, большинство из них получает путевки в санатории Анапы. А это – сложная изматывающая дорога. Поэтому родители просят рассмотреть возможности прохождения реабилитации не выезжая за пределы региона. По словам и.о. вице-премьера правительства РБ Ленары Ивановой, в республике только один санаторий – «Мать и дитя» в Мечетлинском районе выделил 26 путевок для особенных детей.

Управляющий регионального фонда соцстраха Марат Латыпов уточнил, что в республике за год выделяется 4 тыс. льготных путевок, из которых 640 получают дети-инвалиды. Они все в оздоровительные учреждения других регионов, так как башкирские санатории попросту не принимали участие в конкурсных процедурах. Они отказались, посчитав цену, заявленной на путевки, низкой.

Хабиров выразил недовольство по этому поводу. Он считает, что 26 путевок – очень мало. По его мнению, 10% санаторных мест в республике можно выделить детям-инвалидам. «В анаториях Башкирии они должны получать весь спектр услуг», — заявил первое лицо республики.