Неделя в Башкирии: Пчелы не летают, «мозги утекают», Луиза сидит, «Гидравлика» молчит

Дерзкая выходка Луизы Хайруллиной, которая вынесла из кассы банка около 25 млн. рублей по-прежнему тема №1, обсуждаемая на кухне, в общественном транспорте и офисах. Как удалось из государственного банка вынести такую сумму, рассуждают эксперты нашего издания.

Организованный родителями флешмоб в защиту известного в Уфе детского лагеря «Алые паруса» вначале вызвал у наших корреспондентов недоумение: неужели рейдерский захват? Оказалось, нет, правда генеральный директор «Гидравлики», продолжает отмалчиваться и своих не сдавать, но его руководство предоставило нам ответ на редакционный запрос.

Медовый спас – будет ли он в Башкирии? Россельхознадзор возложил ответственность за массовую гибель пчел в Башкирии и прочих российских регионах страны на минэкономразвития, которое посчитал ответственным за снижение контроля за оборотом пестицидов, распыляемых неподалеку от пчеловодческих угодий.

Живут по-Ленински в одном из старейших районов Уфы. Общественная баня, туалет на улице, отсутствие горячей воды, асфальта и надежды на светлое будущее.

Власть сменилась, а молодежь по-прежнему уезжает из Башкирии. Где-то медом намазано что ли? Ежегодно из Башкирии на постоянное место жительство в другие регионы и страны уезжают 46-47 тыс. человек. Наибольший отток — в Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинскую область и Республику Татарстан. И это несмотря на желание властей найти 1,5 млрд. рублей на бесплатное школьное питание, обещание выплатить долги рабочим лесокомбината

Отец героини Детских игр рассказал, как воспитать Чемпионку, а другие родители в Башкирии попросили прокуратуру оградить их детей от судимого учителя.

Врать нехорошо, это знают даже дети. Министр здравоохранения РБ опроверг факт лжи своей подчиненной, назвав возникшую ситуацию «недопониманием».

Разместив по Уфе рекламные щиты «Счастье работать дома», врио Главы Башкирии решил вернуть домой в семью вахтовиков. Напомним, до этого он уже говорил об этом, поговорив с ними во время случайной встречи в аэропорту. Сельских учителей также намерены поддержать и выделить на переобучение 200 млн. рублей.

Тем временем, Центризбирком Башкирии принял решение о регистрации еще четырех кандидатов для участия в сентябрьских выборах главы Башкирии. Речь идет о политиках, выдвинутых непарламентскими партиями. Удостоверения кандидатов получили директор Фонда развития городских проектов Владимир Барабаш (его выдвинула партия «Гражданская сила»), представитель обманутых дольщиков Зульфия Гайсина («Яблоко»), глава компании GTL, бывший владелец банка «Восток» Рафис Кадыров («Патриоты России») и предприниматель и блогер Владимир Кобзев (Партия пенсионеров за социальную справедливость).