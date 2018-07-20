В Башкирии открылся третий женский монастырь

Накануне, 19 июля, в Богородско-Уфимском храме (в микрорайоне Инорс) митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон объявил о том, что в этом храмовом комплексе создается Иверский женский монастырь. По его словам, Святейший Патриарх Кирилл и Священный Синод Русской православной церкви благословили открытие монастыря.

Настоятельницей монастыря назначена игумения Моисея (Ракитина), которой митрополит Никон вручил деревянный игуменский посох, как знак настоятельской власти. При этом Владыка Никон дал наставление матери-игумении, чтобы она, держа в руках этот посох, помнила не столько о своей власти, сколько об обязанности мудро и верно питать своих подопечных евангельским и святоотеческим словом.

В дар обители Владыка также преподнес серебряные евхаристические сосуды, а в благословение сестрам и прихожанам передал Иверскую икону Божией Матери, написанную на Святой Горе Афон.