В Башкирии ожидается небольшое и вполне комфортное похолодание

Сегодня, 20 июля, по данным Башгидромета, по Башкирии и в Уфе ожидается пасмурная погода, в течение дня возможны дожди с грозами.

Днем воздух прогреется до +28 градусов, к ночи столбик термометра опустится до +19 градусов. В течение дня, как предупреждали спасатели, возможно усиление ветра до 20 метров в секунду.

Далее, по прогнозам синоптиков, в ближайшие 2-3 недели, ожидается комфортная погода с температурой воздуха в дневное время на уровне +22…+27 градусов тепла. Примерно два дня в неделю синоптики обещают дожди, а в остальное время – теплую сухую погоду, при которой еще вполне допустимо купание в водоемах вопреки правилу о том, что после Ильина дня (2 августа) делать этого уже не стоит.