В Башкирии на конкурсе по рыбной ловле поймали 12-киллограммового амура

При этом, как отметили в соцсетях другие местные рыболовы, подобное возможно и на ряде других водоемов Башкирии. Леонид Вервельский рассказал, что раньше, в 80-ые годы, в Благовещенском пруду водились рыбины и еще больших размеров и в подтверждение выложил фотографии со своим знатным уловом.