В Башкирии на конкурсе по рыбной ловле поймали 12-киллограммового амура
Сегодня, 09:58ОбществоТатьяна Майорова
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Удача улыбнулась начальнику отдела по работе с личным составом службы исполнения наказания Евгению Фролову.
Сюжеты: Фотофакт
Рыболовная сенсация произошла во время недавних ведомственных соревнований по спортивному рыболовству регионального управления ФСИН в Башкирии.
Начальник отдела по работе с личным составом службы исполнения наказания Евгений Фролов выловил белого амура весом 12 кг (как говорят знатоки, это рыба семейства карповых). Соревнования проходили на Вольно-Сухаревском пруду близ деревни Нурлино.
При этом, как отметили в соцсетях другие местные рыболовы, подобное возможно и на ряде других водоемов Башкирии. Леонид Вервельский рассказал, что раньше, в 80-ые годы, в Благовещенском пруду водились рыбины и еще больших размеров и в подтверждение выложил фотографии со своим знатным уловом.
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