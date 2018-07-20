В Башкирии директора заповедника пытаются засудить за туалет

26 июля в Белорецком межрайонном суде должно состояться судебное заседание, на котором должно рассматриваться дело об административном нарушении против директора ФГБУ «Государственный природный заповедник «Шульган-Таш» за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Информация об этом опубликована на сайте Управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ, которое, собственно, и возбудило производство по делу.

Как следует из пояснений, директор заповедника Михаил Косарев без согласования с управлением организовал «земляные и иные работы в непосредственной близости от объекта культурного наследия федерального значения «Капова пещера с живописью эпохи палеолита», на территории объекта культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Земля Урал-Батыра». Из более подробного разъяснения следует, что возле входа на территорию заповедника «Шульган-Таш» была произведена выемка грунта протяженностью около 30 м, произведен монтаж общественного туалета с выгребной ямой. При этом на территории природного заповедника были зафиксированы следы тяжелой техники.

Уточняется, что за подобное правонарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа до 400 тысяч рублей.

В сообщении Управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ уточняется, что Михаил Косарев своей вины в происшедшем не признал. К сожалению, нам пока не удалось дозвониться до Михаила Косарева и получить оперативный комментарий от него.

Как удалось выяснить Медиакорсети, данный инцидент со строительством туалета имел место еще осенью минувшего года. Судебные заседания по нему уже проводились, и тогда Косареву удалось доказать свою невиновность, как, собственно, и абсурдность претензий со стороны инстанций. На сей раз, судя по всему, судебные разбирательства вышли на новый виток.