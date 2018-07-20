«Русский Цукерберг» попал в список самых влиятельных людей

Рейтинг опубликовал американский журнал Fortune. Издание отмечает, что Дуров добился существенных успехов: пользователи Telegram перешагнули планку в 200 миллионов человек, а Роскомнадзору так и не удалось заблокировать ресурс, пишет RNS. Дурова часто сравнивают с основателем Facebook Марком Цукербергом.