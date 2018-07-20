«Русский Цукерберг» попал в список самых влиятельных людей

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Бизнесмен Павел Дуров, известный как основатель популярной соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, попал в список самых влиятельных людей моложе 40 лет.
Рейтинг опубликовал американский журнал Fortune. Издание отмечает, что Дуров добился существенных успехов: пользователи Telegram перешагнули планку в 200 миллионов человек, а Роскомнадзору так и не удалось заблокировать ресурс, пишет RNS. Дурова часто сравнивают с основателем Facebook Марком Цукербергом.
Первое место в рейтинге занял глава Instagram Кевин Систром, на втором оказались создатели сервиса заказа такси Lyft Логан Грин и Джон Циммер. Третье место авторы рейтинга отдали бизнесмену из КНР Ван Сину.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей