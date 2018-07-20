Орлова: "Поющий" фонтан станет подарком жителям Владимира на День Города
18 июля губернатор Владимирской области Светлана Орлова провела совещание по строительству светомузыкального фонтана на Театральной площади города. Фонтан станет подарком ко Дню рождения Владимира 2 сентября.
Как сообщает издание Progorod33.ru, августа. Орлова обратила внимание на то, что все работы должны быть выполнены максимально качественно и в срок – до 25 августа. Отмечается, что фонтан будет не только музыкальным. Его сконструировали так, что струи воды будут создавать своеобразный танец, работая в пяти разных режимах. Фонтан будет воспроизводить 15 разных мелодий, в том числе классические произведения и эстрадные композиции. Равномерное распространение звука будет обеспечиваться благодаря всепогодной акустической системе.
Фонтан также будет работать в режиме обучения: транслировать лекции со светом и музыкой, проецировать любое изображение на водный экран. В нем также разработают детский режим, который будет функционировать по принципу петергофских шутих с безопасным напором воды.
Подарок городу Владимиру оплатил глава Сбербанка Герман Греф, которого губернатор области убедила профинансировать строительство фонтана в рамках социальной программы "Сбербанк - детям".