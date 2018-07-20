Орлова: "Поющий" фонтан станет подарком жителям Владимира на День Города

Как сообщает издание Progorod33.ru, августа. Орлова обратила внимание на то, что все работы должны быть выполнены максимально качественно и в срок – до 25 августа. Отмечается, что фонтан будет не только музыкальным. Его сконструировали так, что струи воды будут создавать своеобразный танец, работая в пяти разных режимах. Фонтан будет воспроизводить 15 разных мелодий, в том числе классические произведения и эстрадные композиции. Равномерное распространение звука будет обеспечиваться благодаря всепогодной акустической системе.