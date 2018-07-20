Иван Миронов планирует отобрать у Хакасии статус национальной республики

Как пишет портал АИС, Миронов уверен, что статус национальной республики не дает Хакасии развиваться, а это не отвечает интересам ее жителей. Выходом из ситуации может стать проведение референдума, по итогам которого республика будет переформирована в Енисейский край.

Сам Миронов всегда себя позиционировал противником административного разделения Российской Федерации по национальному признаку. Он выступает против предоставления «национальному меньшинству» дополнительных льгот. Само существование подобных национальных субъектов в составе РФ может быть оправдано только в том случае, если на данных территориях представителей титульной нации большинство. В Хакасии же такого «титульного» населения всего 12% от общего числа жителей. Поэтому, по мнению Миронова, наличие в республике льгот, предоставляемых по национальному признаку, выглядит дискриминационно по отношению к другим народам.

Иван Миронов сомневается в уникальности жителей и культуры Хакасии. Историк напомнил, что до краха Российской Империи не существовало ни малейших упоминаний о «Хакасии» и «хакасах». Данные термины появились лишь после прихода к власти большевиков. Они использовались по политическим причинам. Коммунисты были заинтересованы в поддержке местного населения. Они придумали лозунг «возрождения угнетенного народа», да и сам народ.