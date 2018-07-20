Иван Миронов планирует отобрать у Хакасии статус национальной республики
Претендент на пост главы Хакасии историк Иван Миронов обозначил главную проблему региона. По словам мужчины, развитие Хакасии тормозит ее статус национальной республики. Став главой региона, Миронов намерен добиваться ликвидации статуса Хакасии как самостоятельного субъекта.
Как пишет портал АИС, Миронов уверен, что статус национальной республики не дает Хакасии развиваться, а это не отвечает интересам ее жителей. Выходом из ситуации может стать проведение референдума, по итогам которого республика будет переформирована в Енисейский край.
Сам Миронов всегда себя позиционировал противником административного разделения Российской Федерации по национальному признаку. Он выступает против предоставления «национальному меньшинству» дополнительных льгот. Само существование подобных национальных субъектов в составе РФ может быть оправдано только в том случае, если на данных территориях представителей титульной нации большинство. В Хакасии же такого «титульного» населения всего 12% от общего числа жителей. Поэтому, по мнению Миронова, наличие в республике льгот, предоставляемых по национальному признаку, выглядит дискриминационно по отношению к другим народам.
Иван Миронов сомневается в уникальности жителей и культуры Хакасии. Историк напомнил, что до краха Российской Империи не существовало ни малейших упоминаний о «Хакасии» и «хакасах». Данные термины появились лишь после прихода к власти большевиков. Они использовались по политическим причинам. Коммунисты были заинтересованы в поддержке местного населения. Они придумали лозунг «возрождения угнетенного народа», да и сам народ.
Иван Миронов не боится возможных протестов коренных жителей Хакасии. Историк считает, что ликвидация национального статуса республики выгодна всем. Ведь народы, проживающие в Хакасии, будут наделены равными правами и обязанностями.