Для клиентов проблемных туроператоров в России выпустили памятку
Сегодня, 17:33ОбществоЮлия Кононенко
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Ростуризм опубликовал памятку для клиентов компаний, которые внезапно прекратили деятельность.
В случае возникновения конфликтной ситуации, клиенту рекомендовали внимательно изучить договор, где прописана ответственность страховщика, пишет RNS. Страховой компании нужно направить претензию, приложив сканы всех документов, способных подтвердить ущерб.
Страховщик или гарант обязан удовлетворить законное требование клиента.
Клиент также может рассчитывать на компенсацию морального вреда.
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